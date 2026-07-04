Paneque y Álvarez inauguran en Girona la nueva pista de atletismo del GEiEG

Paneque y Álvarez con el resto de autoridades - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los consellers de Territorio y Deportes de la Generalitat, Sílvia Paneque y Berni Álvarez, han inaugurado en Girona este sábado la renovada pista de atletismo del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) en el Complex Esportiu Palau-Sacosta de la entidad.

Paneque lo ha atribuido a "la buena colaboración institucional" del Ayuntamiento, la Diputació, el Gobierno y la Generalitat (esta ha aportado 300.000 euros, la mitad del coste total), informa el Govern en un comunicado.

La nueva pista está preparada para cualquier tipo de competición, tiene 8 calles de 400 metros, otra para calentamiento, 2 zonas de salida y nuevas áreas para saltos y lanzamientos.

Álvarez ha constatado como prioridad "poner al deportista en el centro, ampliando y mejorando los espacios de práctica en todos los municipios".

También han asistido el presidente de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el segundo teniente de alcaldía, Joaquim Ayats; el presidente del GEiEG, Francesc Cayuela, y la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, Mercè Rosich.