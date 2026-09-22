Paneque sobre ampliar el Aeropuerto de Barcelona: "Entendemos la inquietud, la decisión está tomada"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, este martes en la rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que las entidades convocantes de la manifestación del pasado domingo en contra de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona ya le han transmitido su posición e inquietudes, pero ha reiterado que es una decisión que ya está tomada.

"Entendemos la inquietud, la decisión está tomada. El Dora III pone el nivel de inversión para esta ampliación, y se debe tener la tranquilidad de que el Govern es el principal interesado en que se haga con las máximas garantías ambientales", ha dicho en la rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu.

Ha afirmado que la ampliación permitirá "tener el aeropuerto más sostenible del entorno europeo" y que las medidas compensatorias a nivel ambiental se están trabajando con las instituciones europeas teniendo en cuenta los máximos criterios de sostenibilidad y preservación del entorno.

RÉCORD DE TURISTAS EN AGOSTO

Preguntada por los datos récord de llegada de turistas en Catalunya este mes de agosto, Paneque ha sostenido que es un ámbito importante en términos laborales y de PIB, pero que a la vez hay ayuntamientos que están iniciando medidas de regulación.

Además, ha afirmado que el Govern trabaja por la desestacionalización: "En agosto existen datos positivos sobre el turismo en Catalunya, pero septiembre, octubre e incluso meses anteriores al verano se muestran también como muy activos en el ámbito de servicios y turismo", lo que ve una buena noticia.

LIMITAR LAS COMPRAS ESPECULATIVAS

La portavoz también se ha referido a las negociaciones con los Comuns y ERC para la regulación de las compras especulativas de vivienda, iniciativa que paralizaron en el Parlament tras el informe contrario del Consell de Garanties Estatutàries.

Ha explicado que esta reunión tiene previsto reunirse con los Comuns, y que lo hará también con ERC, y que no sería su "deseo" tener que alargar el periodo de enmiendas a la norma, que finaliza a finales de octubre, sino cerrar un acuerdo sólido jurídicamente antes.

LA PETICIÓN DE JUNTS

Sobre la petición de Junts de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca en el Parlament para abordar la "crisis de seguridad" en Catalunya, la consellera ha dicho que está a disposición de la Cámara, y ha reivindicado la actuación del Govern en este ámbito.

Ha asegurado que hay delitos que se han reducido, especialmente por los cambios en multirreincidencia: "No es menos cierto que, en estos momentos, existen otros tipos de delitos que se hacen presentes en Catalunya. Actuaremos de la misma forma, con planes que nos ayuden a revertir la situación y con la misma contundencia", ha añadido.