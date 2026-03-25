Paneque apunta a "incumplimientos" y posibles sanciones a la propiedad del bloque de Sant Agustí

Decenas de personas se concentran para tratar de impedir el desalojo del bloque Sant Agustí, a 25 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha apuntado que desde el Govern han detectados "incumplimientos" de la ley de vivienda por la no aplicación del tope de precios al alquiler por parte de la propiedad del bloque de Sant Agustí del distrito de Gràcia de Barcelona, cuyo desahucio se ha aplazado este miércoles, y que podrían acarrear sanciones.

"Iniciamos toda una serie de inspecciones, que continuarán, donde hemos podido detectar incumplimientos y, por tanto, podemos incoar expedientes sancionadores por la no aplicación del tope de alquiler en el alquiler de habitaciones", ha dicho en una entrevista en 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press.

Ha explicado que, en aplicación del régimen sancionador que está en vigor desde el pasado diciembre con la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, estos incumplimientos pueden considerarse faltas graves: "No son sanciones menores. El máximo serían 900.000 euros, pero el mínimos 90.000".

Paneque ha añadido que este es "el margen de actuación" que tiene el Govern, y que no tienen una voluntad sancionadora, sino de que se respete la ley y que la vivienda sea para un uso preferiblemente residencial, y ha deseado que el desahucio no se produzca finalmente.

En caso de que la propiedad mantenga la voluntad de hacer 'colivings' y alquilar las habitaciones por hasta 950 euros, la consellera ha respondido que si siguen incumpliendo la normativa, desde el Ejecutivo insistirán en "continuar sancionando este tipo de comportamientos".

INSPECTORES

En este momento en Catalunya se han abierto 483 expedientes con diligencias previas por incumplimiento de la ley de vivienda, 22 de los cuales han sido incoados y se están determinando las sanciones correspondientes, según ha detallado Paneque.

"Son las herramientas que tenemos, las aplicamos, las continuaremos aplicando, y el mensaje por parte del Govern debe ser claro: los pisos han de ser para que vivan en ellos las familias. No ha de ser un bien que doble una rendibilidad determinada", ha zanjado.