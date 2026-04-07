Paneque asegura que el Govern ya negocia con ERC "partidas presupuestarias concretas"

La portavoz del Govern y consellera de Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern de Catalunya, en el Palau de la Generalitat, a 7 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes que el Govern y ERC ya negocian los Presupuestos de 2026, y que lo hacen sobre "partidas presupuestarias concretas".

"Hemos empezado a trabajar en el ámbito presupuestario específicamente y en partidas presupuestarias concretas", ha dicho en una rueda de prensa tras el Consell Executiu, en que ha apelado a la discreción y al trabajo interno para el éxito de estas negociaciones.

Todo ello, después que el Govern y ERC pactaran la retirada del proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo aprobó y llevó al Parlament sin haberlo pactado con los republicanos, con el objetivo de tener en vigor un nuevo proyecto en el actual periodo de sesiones, que finaliza en julio.

AVANCES EN SOBERANÍA

Los republicanos, tras este acuerdo, flexibilizaron su posición respecto a la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, y se mostraron favorables a abordar otros avances en la soberanía de Catalunya incluidos en el acuerdo de investidura, unos acuerdos que Paneque ha reiterado que cumplirán.

"Todas estas cuestiones las queremos trabajar, todas las queremos cumplir, en el período que nos marcamos, que era esta legislatura", y aunque se avance en paralelo para estos otros acuerdos, las negociaciones con ERC para los Presupuestos, ha dicho, se centran exclusivamente en las cuentas.

"Las negociaciones presupuestarias y el acuerdo al que llegamos con Esquerra es que se enmarcarían en el ámbito presupuestario, y estos son los trabajos que estamos haciendo ahora. En paralelo, seguimos trabajando y no dejamos de lado otras cuestiones. Tienen otros calendarios distintos", ha argumentado.

INCENTIVOS A LOS CAP

Con el grupo de los Comuns, el Govern sí que alcanzó un acuerdo en el proyecto inicial, que al retirarse, los de Jéssica Albiach advirtieron que renegociarían, y ambas partes acordaron que lo pactado para entonces se mantendría.

Uno de los acuerdos era que no se aplicarían los incentivos a los CAP para las bajas laborales, algo que se ha empezado a poner en marcha, y que según los Comuns incumple lo pactado, en contra de lo que piensa el Govern: "Los acuerdos con los Comuns se mantienen. Todos ellos deben mantenerse. Éste también, pero es que el Govern entiende que no sólo se cumplía, sino que se sigue cumpliendo".

Sobre estos incentivos, ha reiterado que "el criterio médico sigue siendo el único que guía las bajas médicas", y que lo único que se ha hecho desde el Govern es dar recursos a los centros de atención primaria para agilizar las pruebas diagnósticas.

"Se incorporan mejoras para que personas que estén en situación de espera de pruebas médicas especializadas sean en el menor tiempo posible", ha defendido la portavoz.

Preguntada por si el Ejecutivo considera que se dan demasiadas bajas laborales, se ha limitado a responder: "El Govern lo que considera es que no existen los recursos necesarios para atender a personas que están en baja laboral con el tiempo necesario".