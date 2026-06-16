Paneque celebra que el acuerdo de Estados Unidos e Irán de "estabilidad económica" y humanitaria

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha valorado positivamente el acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre la guerra, ya que considera que permitirá una mayor "estabilidad económica" y humanitaria.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, Paneque ha aplaudido el pacto, aunque "con toda la prudencia", y ha destacado que permite volver a la vía del diálogo y de la negociación.

La portavoz ha reivindicado que la economía catalana ha continuado creciendo "incluso con estos elementos que hacían sufrir en semanas anteriores", en alusión a la guerra, y ha subrayado que este crecimiento del PIB catalán ha superado al español y al europeo.