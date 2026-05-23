Paneque celebra la rehabilitación de Cal Mestre de Sant Esteve de Guialbes (Girona) - GOVERN

GIRONA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha inaugurado este sábado la rehabilitación integral del edificio de Cal Mestre de Sant Esteve de Guialbes (Girona), que ve "una oportunidad para estimular el arraigo".

Paneque ha afirmado que el futuro del mundo rural "se defiende conservando el paisaje y también defendiendo la vida", y ha recordado que está activa la convocatoria de ayudas a la rehabilitación para el mundo rural, ha informado el Govern en un comunicado.

Ha destacado que la política de vivienda es una condición imprescindible para que los pueblos puedan mantener sus escuelas, comercios, servicios y su actividad cotidiana, y que en ella es clave la apuesta por la rehabilitación.