Paneque cifra en 100 millones el coste en Rodalies derivado de la crisis por Gelida (Barcelona)

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha cifrado este viernes en 100 millones de euros el coste en Rodalies derivado de la crisis por el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona).

Ha explicado que este coste es de "urgencia" y al margen de las inversiones del Plan de Rodalies 2020-2030 y ha criticado que el trabajo de mantenimiento preventivo de vías, trincheras y taludes no ha sido, en sus palabras, el adecuado, ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha señalado que se está trabajando en 70 puntos de la red que tienen limitación temporal de velocidad y que requieren de estas actuaciones.

Sobre la reapertura de tramos cortados de las líneas, ha precisado que se prevé que este fin de semana se reanude la R2 entre Sants y Bellvitge (Barcelona), la RL4 entre Lleida y Cervera (Lleida) y que quedarían para reabrir la R15 entre Reus y Ribarroja d'Ebre (Tarragona) y la R3, que entre Parets y la Garriga (Barcelona) se están llevando a cabo trabajos para desdoblar la vía.

REPROBACIÓN DEL PARLAMENT

Preguntada por el hecho de que la mayoría del Parlament la reprobara y pidiera su cese por segunda vez este jueves, ha comentado que ella hace "autocrítica" y que escucha a los grupos parlamentarios, pero ha afeado la postura de algunas formaciones.

"¿Algunos de los elementos que se ponían ayer ayudan a que Rodalies sea mejor mañana? Creo que algunos elementos claramente no", ha dicho.

ILLA AVALA SU GESTIÓN

Paneque ha explicado que su contacto con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa --hospitalizado durante dos semanas y aún de baja laboral--, ha sido "a diario" y afirma que este le ha trasladado la confianza en la gestión, no sólo después del accidente de Gelida (Barcelona), sino en general con la estrategia de Rodalies.

Preguntada por el retorno a su puesto de trabajo de Illa, ha expresado que este está "animado y con ganas" y que su retorno lo determinará su equipo médico.