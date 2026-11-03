Paneque considera "bueno" mantener la AVE Barcelona-Madrid si se pueden hacer obras con seguridad

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha considerado "bueno" mantener la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid durante las obras de mantenimiento de la línea si es en condiciones de seguridad.

"Celebramos que esta sea la decisión y que se pueda mantener el servicio", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, tras las palabras del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en que se inclina por permitir el uso de la vía durante las obras de renovación y no suspender el servicio.

Paneque ha recordado que es un servicio que "mueve muchas personas" y que es importante para la movilidad entre ambas ciudades, aunque ha puntualizado que, seguramente, será un servicio que se deberá ofrecer degradado, es decir, con las velocidades y el tiempo de trayecto alterados.

Sobre las palabras del ministro de la semana pasada, las ha enmarcado en una "reflexión" y comparación con otros modelos ferroviarios, en que las grandes obras en la infraestructura implican el corte del servicio; pero que no es lo que habitualmente se ha hecho en España, tampoco en Catalunya cuando se ha intervenido en Rodalies.

Preguntada por si, Puente debe dimitir tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha respondido que el ministro está haciendo "lo que debe hacer un responsable político" en esta situación: priorizar la atención a las víctimas y afectados, y la investigación de los hechos y ofrecer soluciones, según ella.

TRASPASO DE RODALIES

Sobre el traspaso de la línea R1 de Rodalies, Paneque ha dicho que, a pesar de que "han sido días complicados" para el ministerio de Transportes, mantienen la idea de realizar, en los próximos días, una Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat y una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat para materializar el traspaso.

"A pesar de las horas complejas, el Govern sigue con el calendario", y ha dicho que hace semanas que trabajan para ello, y que mantienen el objetivo para que se cierre este tema este otoño.