Paneque, en la constitución de Rodalies de Catalunya: "No prometemos milagros, sino responsabilidad"

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, durante la firma de la constitución de Rodalies de Catalunya - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reconocido la dificultad de solucionar los problemas de Rodalies, pero ha enfatizado el compromiso del Govern con mejorar este servicio: "No prometemos milagros, sino responsabilidad".

Así lo ha manifestado este viernes en la firma de la constitución de Rodalies de Catalunya, la nueva empresa mixta participada por Renfe y la Generalitat que gestionará los servicios de cercanías y regionales de Catalunya, a la que también ha asistido el presidente de Renfe, Álvaro Fernández.

El acto supone el inicio del traspaso integral de las competencias, que empezará con la gestión de la R1 de Rodalies en 2027 --cuando obtenga la licencia ferroviaria y los certificados de seguridad-- y que progresivamente incluirá el resto de líneas, la infraestructura y la financiación.

"Este Govern no promete milagros: promete trabajo, dedicación, responsabilidad y poner a las personas al centro de los servicios, los más esenciales", ha argumentado la también portavoz del Govern.

Ha subrayado que este hito representa "la decisión de dotar a Catalunya de una estructura propia para gobernar el servicio de Rodalies", con una capacidad real de decisión, de planificación y de control desde la proximidad, en sus palabras.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La nueva sociedad, con un capital social inicial de 2 millones de euros y una participación del 49,9% por parte de la Generalitat y del 50,1% por parte de Renfe, estará presidida por Paneque y contará como consejero delegado con Òscar Playà, hasta ahora director general de la red del Metro de Barcelona.

Asimismo, su Consejo de Administración estará integrado por cinco miembros designados por la Generalitat y cuatro por Renfe.

También representarán al Govern el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias; el ex secretario de movilidad Marc Sanglas --como representante de ERC--, y la exdirectiva de Renfe, Teresa Torres.

Por su parte, Renfe ha designado a tres miembros: Marta Torralvo, Miguel Ángel Vicente y Luis Manuel Suárez, y a la representante de UGT Raquel González, en un puesto que será rotativo de forma anual entre los tres sindicatos de Renfe y que se pactó en su momento.