Paneque cree que el traslado temporal del 'Guernica' tiene sentido y es "un deber democrático"

La portavoz del Govern y consellera de Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern de Catalunya, en el Palau de la Generalitat, a 7 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Gove - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido el traslado temporal del 'Guernica': "El traslado temporal para una exposición temporal del 'Guernica' al País Vasco no sólo tiene todo el sentido cultural, sino que, incluso me atrevería a decir que es un deber democrático".

De esta forma ha argumentado la posición del Govern tras las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que la propuesta del gobierno vasco es "una catetada", y se mostró en contra del traslado por el estado de la obra.

A estas declaraciones ha respondido de forma implícita Paneque: "Sería bueno que los diferentes representantes autonómicos de otras comunidades autónomas pudieran atender las peticiones con respeto, con educación, atendiendo también a los criterios técnicos que se trasladan y, sobre todo, atendiendo a la pluralidad y diversidad que hay en España".

Ha lamentado que algunos representantes del PP usen a menudo expresiones que "no se corresponden con la educación mínima y el respeto" hacia otros representantes políticos democráticamente elegidos.

La portavoz ha evitado comparar esta situación con el traslado --en este caso permanente-- de las obras murales de Sijena (Huesca) del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a Aragón, ha señalado que hay informes técnicos que "no recomiendan este traslado", y ha reiterado la confianza del Ejecutivo en el trabajo de los técnicos del MNAC.