Paneque defiende la mejora del espacio público como "uno de los servicios más importantes"

Momento del encuentro - GENERALITAT

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido la mejora del espacio público como "uno de los servicios más importantes para el país" y para los ciudadanos, informa en un comunicado este jueves el Departamento.

Lo ha dicho durante la constitución del Comitè d'Avaluació i Seguiment (CAS) del Pla de Barris de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona), junto a la alcaldesa del municipio, Isabel Garcia.

Paneque ha señalado que el espacio público es patrimonio de todos, por lo que mejorarlo permite "que sea un espacio de participación conjunta" para que la gente se sienta implicada en un proyecto colectivo.

"Es difícil que un ciudadano se sienta implicado en un proyecto colectivo si las necesidades más básicas de dignidad no están cubiertas", ha añadido.

El proyecto del Pla de Barris en Santa Perpètua de la Mogoda se centra en el barrio de Can Falguera, y está previsto que se intervenga en 33 edificios y beneficie a 3.826 vecinos.