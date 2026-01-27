Paneque descarta ceses del Govern por la crisis de Rodalies y reconoce errores en la comunicación

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu, en la Generalitat de Catalunya, a 27 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha descartado que haya ceses de responsables del Govern por la crisis de Rodalies de los últimos días, y ha reconocido que "no ha funcionado" como habrían querido la comunicación sobre esta crisis y que hay puntos de mejora.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, ha explicado que durante la crisis contrataron 109 informadores del departamento, pero que "las pantallas no funcionaron", y ha descartado el uso de las Es-Alert para avisar de este tipo de incidencias, ya que sirven para planes de autoprotección.

"En ningún caso detectamos por parte del departamento, en ninguno de los cargos que estos días han estado trabajando en este acompañamiento, con mecanismos propios o con recursos propios, que haya habido ninguna decisión ni toma de decisión, ni por omisión, que haya sido valorada como falta de responsabilidad", ha defendido Paneque.

Sobre si considera suficientes las dimisiones de Adif y Renfe, la consellera ha respondido que le correspondía trasladar a estos dos actores y al Ministerio de quién eran las responsabilidades y reclamar que se buscasen soluciones: "Ellos han decidido cómo se trasladaban estas responsabilidades y el camino hacia soluciones".

Preguntada por si están satisfechos con los ceses y si esperan alguno más, Paneque ha asegurado que estarán satisfechos "cuando Rodalies funcione", y ha negado que desde el Govern se pusieran fórmulas sobre la mesa sobre los ceses y que hubiera un pacto para que, después de que ella pidiera responsabilidades en rueda de prensa, se produjese el anuncio de los ceses.

"RIGOR, HORAS Y CONOCIMIENTO"

Paneque ha descartado llevar a Renfe a los tribunales, como propone Junts, ya que considera que esto no se arregla de esta manera sino "trabajando con rigor, horas y conocimiento", tras lo que ha añadido que todas las propuestas son escuchadas.

Respecto a la petición de algunos partidos de la dimisión de Paneque, la consellera ha descartado irse, ha defendido que desde las primeras horas ha estado concentrada en revertir y resolver la crisis, y ha subrayado que ahora se encuentra "con las mismas energías o más" para resolver esta crisis y mejorar las infraestructuras, la gobernanza y los trenes de Rodalies.

Ha detallado que el 5 de febrero comparecerá en comisión en el Parlament junto con la consellera de Interior, Núria Parlon, para dar explicaciones de la crisis, y también está por determinar su comparecencia en solitario en la Comisión de Territorio.

"MUCHOS AÑOS DE DESINVERSIÓN"

La portavoz del Govern ha asegurado que el Ejecutivo catalán está preparado para afrontar esta y otras emergencias, y ha explicado que esta situación tiene que ver con "la acumulación de muchos años de desinversión, que costará de revertir", tras lo que ha añadido que no será fácil pero que el Govern tiene el compromiso de hacerlo.

La consellera ha lamentado que haya quien ha aprovechado las circunstancias del accidente de Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista, para criticar la gestión del Govern: "Creo que aprovechar desde el primer momento esta cuestión para aprovecharla políticamente, creo que sinceramente no correspondía en este momento".

Preguntada por si cree que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se debía de haber trasladado a Catalunya para seguir toda la crisis, Paneque ha respondido que la comunicación con él ha sido constante y que, debido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el ministro "debía de atender diferentes cuestiones".

Ha explicado que se han reunido diariamente con los responsables de las plataformas ciudadanas de movilidad, y ha descartado que el Govern asista a la manifestación que han convocado el 7 de febrero, aunque respetan que se celebre esta protesta: "El Govern no debe participar, sino trabajar".

Respecto a la petición de ERC de acelerar el traspaso de Rodalies, Paneque ha defendido que una de las vías de solución, más allá de las infraestructuras, es la gobernanza, y ha añadido que el Govern tiene la determinación de que "sea efectivo lo antes posible".