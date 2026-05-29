Paneque destaca el aumento de recursos para "retos principales" como vivienda o infraestructuras

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una comparecencia en las comisiones de Territorio y Vivienda y de Transición Ecológica del Parlament. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha situado en su departamento algunos de los "retos principales" para la ciudadanía, como la vivienda, la modernización de las infraestructuras o la transición energética y el ciclo del agua, por lo que ha celebrado el aumento de las partidas destinadas al mismo.

Lo ha dicho durante su comparecencia en comisión parlamentaria este viernes para explicar las partidas de su conselleria en los Presupuestos de la Generalitat de 2026, que cuenta con 3.453 millones de euros, un 35% más que en las últimas cuentas aprobadas de 2023, y 203 millones más que en las presentadas en febrero y que no se aprobaron

Según Paneque, contar con estos retos ha hecho que el departamento de un salto importante en el ámbito de los recursos en las cuentas, "porque las políticas que desarrollamos así lo requieren", entre las que ha resaltado la vivienda.

Ha situado entre los principales objetivos "gobernar con ambición, proteger a la gente ante sus principales inquietudes y problemas y preparar a Catalunya para los retos de futuro", y que se podrán ejecutar gracias a unas cuentas que transforman compromisos en políticas y proyectos concretos y útiles para la ciudadanía.

También ha cifrado la inversión consolidada del departamento y las entidades del sector público adscrito al mismo en 7.075 millones de euros, o un 31,8% más, 1.708 millones en términos absolutos para "actuar en las prioridades de país".

VIVIENDA

En el ámbito de vivienda, la conselleria dispondrá de un presupuesto de 2.500 millones, de los que 1.900 millones son recursos propios y 600 millones están vinculados al Institut Català de Finances (ICF), para abordar cuatro ejes, que son afrontar la emergencia residencial, ampliar el parque de vivienda protegido, la rehabilitación de los edificios y mejorar barrios y villas".

"Desde el Govern sabemos que debemos liderar toda la política pública de vivienda de manera estructural y continuada y con políticas innovadoras", ha defendido Paneque, con políticas que no sean sólo una respuesta a la urgencia sino una herramienta de transformación.

Ha mencionado iniciativas ya en marcha como las ayudas al alquiler, los fondos de emancipación, la adquisición y conversión de viviendas del mercado libre en viviendas protegidas o la reserva pública de solares.

INFRAESTRUCTURAS

En infraestructuras, el presupuesto del transporte público será de 2.244 millones de euros, lo que representa una tercera parte de las cuentas globales para el departamento, y un 34,4% más que en los últimos presupuestos: "Esto no es una cifra, es una apuesta y una decisión de país", ha dicho.

Ha explicado que esta inversión busca conseguir unas infraestructuras en Catalunya que sean competitivas y resistentes a los impactos de retos como el cambio climático, pero también que equilibren el territorio y den una oportunidad de crecimiento transversal.

El principal objetivo, ha sostenido Paneque, es mejorar el ámbito ferroviario, entre ellos Rodalies, pero también la línea orbital, así como mejorar la seguridad viaria, contar con un sistema portuario y aeroportuario más interconectado e impulsar tanto el transporte público por carretera como el mapa de tren-tram.

TRANSICIÓN VERDE E HÍDRICA

La Generalitat también prevé destinar 984 millones de euros para impulsar la autonomía hídrica, un 32,7% más que en 2023, de los cuales 537 millones se invertirán a través de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), y otros 896 millones a la transición energética.

Paneque ha defendido el objetivo de llegar a un 70% de recursos hídricos no convencionales para 2030 en materia de agua, y ha precisado que la transición verde no es únicamente una cuestión climática, sino una política "para el desarrollo de la economía y el país".

GRUPOS

En el turno de intervención de los grupos, los diputados de Junts Judith Toronjo y Jordi Munell, han señalado que los Presupuestos están "políticamente condicionados" por las recientes debilidades del PSOE, y ha asegurado que, mientras tanto, los problemas se siguen sucediendo en Catalunya, como la crisis estructural de Rodalies.

La diputada de ERC Lluïsa Llop, uno de los partidos que apoyarán las cuentas, ha sostenido que es imprescindible llegar a acuerdos y cumplirlos, y ha alertado de que Catalunya se encuentra en un momento clave con los servicios públicos al límite y la necesidad de atender las necesidades de las familias ante los retos que hay "en todos los ámbitos" como la educación, la sanidad o la movilidad.

En representación del PP, las diputadas Àngeles Esteller y Eva García han tildado de "teatro" el retraso de 3 meses en los presupuestos desde febrero y que estos se mantienen sin cambiar "ni un euro".

Los diputados de , Andrés Bello y Monica Lora, se han referido a la política de vivienda y han defendido que el Govern apuesta por un "modelo fracasado" basado en el intervencionismo y regulación mientras la oferta sigue cayendo.

Desde los Comuns, también socio del PSC en los presupuestos, el diputado Lluís Mijoler ha subrayado que los presupuestos deben dar respuesta a las necesidades inmediatas y preparar Catalunya para el futuro, además de reclamar que el ámbito de la Transición Ecológica tenga un departamento propio.

El portavoz de la CUP, Dani Cornellà, ha tildado algunos de los proyectos con horizonte a 2030 y 2040 como una forma de "vender humo", ya que el mandato del Govern se acaba en 2028, y resaltado que la ciudadanía necesita soluciones para "hoy y mañana".

Finalmente, las diputadas de PSC-Units, Eva Candela y Andrea Zapata, han subrayado que los presupuestos "reflejan" la apuesta del Govern por las políticas de vivienda, y por la movilidad sostenible y eficiente, con el ferrocarril como el eje estructural.