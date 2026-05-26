Paneque destaca las cuentas como "señal de estabilidad" y los pactos que no requieren el Congreso

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacado que el acuerdo del Govern con ERC y Comuns para la aprobación de los Presupuestos es una "señal de estabilidad" y que buena parte de los acuerdos suscritos con estas formaciones no requiere de tramitación legislativa en el Congreso de los Diputados.

En rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu, ha dicho que estas nuevas cuentas públicas dar respuesta a las principales necesidades de los catalanes en ámbitos como la vivienda, la movilidad, la salud o la educación, y que aportan "seguridad para el país".

Preguntada por las enmiendas a la totalidad que han anunciado algunos grupos de la oposición, ha dicho que están en su derecho, pero las ha criticado: "Las enmiendas a la totalidad yo diría que no, pero los acuerdos hacen avanzar al país, creo que son una buena muestra de patriotismo".

Tras la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat de la semana pasada, ha destacado que compromisos como la sociedad mixta de inversiones y el cambio en las mayorías del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) no deben pasar por el Congreso: "Algunos sí requieren aprobación del Consejo de Ministros, pero no requerían de modificaciones legislativas que requirieran de una tramitación en el Congreso".

AGENCIA TRIBUTARIA

Sí que deben producirse modificaciones legislativas para la recaudación del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), cuyo contrato programa hasta 2029 para que se convierta en la "nueva hacienda catalana" ha recibido este martes la aprobación del Govern

Paneque ha dicho que este contrato programa hasta 2029 es para que la ATC pueda estar totalmente desplegada, pero que existe el compromiso de que en 2028 la Agència pueda "recaudar la totalidad del IRPF de los catalanes", aunque ha admitido que es un despliegue vinculado a modificaciones legislativas que sí que dependen del Congreso.

"Hay diferentes compromisos políticos que van más allá del Govern y de ERC. Hay acuerdos políticos y modificaciones legislativas en paralelo que debemos ir trabajando e ir generando los consensos necesarios", algo en lo que se ha comprometido para cumplir con los acuerdos de investidura con los republicanos.

ACUERDOS EN VIVIENDA

Paneque también se ha referido a acuerdos con los Comuns en el marco de la negociación presupuestaria, especialmente en vivienda; sobre la creación de la dirección general de Disciplina en Vivienda, ha dicho que hasta su creación deben impulsarse varias modificaciones legislativas que prevén incorporar durante el trámite de la ley de acompañamiento.

Sobre quién la dirigirá, ha explicado que lo acordarán con los Comuns y que no está "determinado al 100%", pero que será una persona con conocimiento en el ámbito de la vivienda y con dilatada experiencia también en el ámbito urbanístico y legislativo.

Finalmente, sobre los tempos para aprobar la proposición de ley para la limitación de las compras especulativas de vivienda, ha dicho que los dependen del Parlament y de si se tramita por lectura única o no: "el Govern y el Departamento hizo lo que tenía que hacer, que era llegar a un acuerdo con los Comuns".