Paneque destaca la "modernización" de los nuevos trenes eléctricos de FGC

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, durante el acto de presentación - GENERALITAT DE CATALUNYA

Se pondrán en marcha 4 en la línea Lleida-Terrassa (Barcelona) desde verano de 2026

LLEIDA, 20 (EUROPA PRESS)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacado este sábado el "paso significativo en la modernización del transporte ferroviario" que suponen los nuevos trenes eléctricos de Ferrocarrils (FGC), que se pondrán en marcha en el recorrido entre Lleida y Terrassa (Barcelona).

Lo ha dicho en el taller ferroviario del Pla de Vilanoveta de Lleida al presentar el primero de los cuatro trenes eléctricos que operarán este recorrido, acompañada por el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el presidente de FGC, Carles Ruiz Novella, y el presidente de Stadler Valencia, Íñigo Parra.

Los trenes eléctricos empezarán a circular por las líneas RL3 y RL4 a partir del verano de 2026 y Paneque ha asegurado que esta fase de modernización "forma parte de un proyecto más amplio de mejora de la red ferroviaria de Lleida, que tiene el propósito de incrementar la puntualidad y la fiabilidad del servicio".

Se está negociando un convenio con Adif para la cesión de 14 estaciones entre Bell-lloc d'Urgell (Lleida) y Rajadell (Barcelona) que permitirá "equiparlas con información en tiempo real, sistemas de difusión de información, cámaras de seguridad y una nueva señalización".

El Govern quiere "mejorar el servicio ferroviario de Catalunya, para que el país tenga un sistema de transporte adecuado a las condiciones de modernidad, eficiencia y comodidad que se supone que tiene que tener un país que quiere evolucionar al ritmo de su crecimiento", ha dicho Paneque.

Larrosa ha destacado que "cada vez hay más gente que utiliza el transporte y eso requiere decididamente tomar decisiones en materia de movilidad", y Parra ha asegurado que este primer tren elécrico es un hito relevante.

TRENES ELÉCTRICOS Y ACCESIBLES

Los trenes cuentan con 3 vagones con 6 puertas a cada lado, 164 asientos y una capacidad total de 439 pasajeros, además de 15 pantallas panorámicas de información, y se ha añadido una indicación lumínica al aviso sonoro de apertura y cierre de puertas.

También cuentan con 16 altavoces por cada vagón y 8 pantallas en el exterior para informar a los pasajeros en los andenes.

Para hacerlos accesibles, estos trenes no tienen escaleras de entrada y el paso interior entre vagones está permitido a través de pasillos de intercomunicación, y cada tren contará con dos espacios reservados para personas com movilidad reducida.

ADECUACIÓN DEL TALLER DE PLA DE VILANOVETA

Para poner en marcha la línea se han electrificado las vías y se prevé ampliar la nave del taller.

Además, a principios de 2026 se instalará un centro de gestión y de simuladores de conducción para formación, con el objetivo de convertir el Pla de Vilanoveta en el centro operativo de Rodalies de Lleida.