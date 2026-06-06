Paneque destaca que las obras en carreteras del Baix Ter (Girona) permiten "avanzar" en seguridad

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, visita las obras de Ullà (Girona) - GOVERN

GIRONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacado que las obras que se están llevando a cabo en las carreteras del Baix Ter (Girona) permiten avanzar en términos de seguridad y mejorar la movilidad y pacificación del entorno.

Lo ha dicho durante su visita a las obras de la C-31 en Ullà (Girona), donde ha agradecido como se están desarrollando estas actuaciones y ha explicado las diferentes obras en las que se trabaja para mejorar la red viaria en esta zona, informa en un comunicado este sábado.

El Govern finalizará este otoño las obras en ejecución para mejorar la seguridad viaria e integración urbana de la C-31 en su paso por Ullà, con un presupuesto de 1,7 millones de euros, que consisten en la formación de un itinerario de peatones, nuevos pasos de peatones, la instalación de un semáforo y diversas medidas de pacificación.

"Mejora la seguridad para la ciudadanía en términos de movilidad y en términos de paseo también. Hemos visto cómo habrá estos arcenes amplios, como habrá también una barrera vegetal. Es, pues, un tramo muy urbano, muy pensado también por la ciudadanía y para la seguridad y la fluidez de un tramo en el que hay un tráfico muy elevado", ha destacado la consellera.

Respecto al resto de obras, Paneque ha explicado que el segundo trimestre de este año se licitarán las obras para ensanchar y mejorar el trazado de itinerario entre Colomers y Verges (Girona) formado por la carreteras GI-633 y GI-634.

COLOMERS-VERGES

Con una inversión prevista de 14 millones de euros, el Departamento prevé licitar las obras de acondicionamiento de un tramo de la GI-633 de 1,2 kilómetros y cerca de 6 kilómetros de la GI-634, permitiendo ampliar de los 6 a los 9 metros la carreteras, así como la ejecución de medidas de pacificación del tránsito.

Además, se construirán nuevas rotondas en los cruces al inicio y al final de las traveseras de Colomers y Jafre, con el proyecto todavía en fase de análisis de las propuestas recibidas durante el trámite de audiencia pública.

Por otra parte, también se están realizando obras de mejora del pavimento y formación de cuneta transitable en le GI-631, entre Colomers y Sant Mori (Girona), con un presupuesto de 1,9 millones de euros, que finalizarán este mes de junio.