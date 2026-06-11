Paneque dice que Catalunya ha estado mucho tiempo pendiente de infraestructuras "que no llegaban"

Celebración de la 10 Nit de les Infraestructures - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha lamentado que Catalunya ha estado "demasiado tiempo pendiente de infraestructuras que se anuncian y que no llegaban", en la apertura de la que 10 Nit de les Infraestructures este jueves.

También han participado el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el presidente del Cadic, Juan Manuel Manrique, y está previsto que cierren el encuentro el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet.

Paneque ha dicho que la voluntad del Govern es cambiar este hecho e impulsar que haya más inversión, capacidad y control de ejecución, colaboración públicoprivada y exigencia.

Para ello, ha subrayado que es necesario que Catalunya tenga una financiación singular y que reciba las inversiones previstas en los presupuestos, y ha explicado que se están dando pasos para lograrlo, pero que es necesario darles "un carácter estructural y permanente".

La consellera ha afirmado que "Rodalies es un ejemplo claro de lo que no puede pasar", y ha dicho que ha habido décadas de desinversión y que el Govern tiene la certidumbre de que una infraestructura no puede estar como estaba la red de Rodalies antes del accidente de Gelida del pasado enero.

COLABORACIÓN PÚBLICOPRIVADA

Paneque ha puesto en valor que el Govern ha iniciado las consultas de mercado para impulsar infraestructuras a través de la colaboración públicoprivada.

Ha recordado que prevé destinar 1.500 millones de euros para actuaciones de este tipo que permitan construir las estaciones centrales de la L9 del Metro de Barcelona, la red de electrolineras ultrarrápidas o la mejora del tramo Berga-Bagà (Barcelona) de la C-16, entre otros.

Ha añadido que se está preparando un segundo paquete de 1.500 millones más y que el total de la inversión debe servir para "dar un salto en la modernización de las infraestructuras", y ha destacado que con este proyecto se estima que se podrán construir estas infraestructuras en seis años, cuando la previsión era de 20 años si las hacía el Govern en solitario.

Por otro lado, Paneque ha celebrado la aprobación del proyecto de Presupuestos para este año, que ha dicho que era "imprescindible" y que ha recordado que permitirá destinar 4.000 millones a infraestructuras.

SÁNCHEZ LLIBRE Y MANRIQUE

Sánchez Llibre ha celebrado que tanto el Gobierno como la Generalitat están dando pasos "cualitativamente importantes" para reducir el déficit de inversiones en infraestructuras que ha dicho que ha habido en Catalunya en los últimos años.

Ha agradecido que, tras las reivindicaciones planteadas por la patronal, el Govern haya aceptado "el problema de forma muy formal" y con la voluntad de corregir estas cuestiones en un futuro inmediato.

Manrique, por su parte, ha preguntado la razón por la que los gobiernos no realizan el mantenimiento de las infraestructuras ya construidas: "Quizás es porque luce menos conservar que construir".

Asimismo, ha lamentado los retrasos que suelen sufrir las infraestructuras en su construcción y ha subrayado que, más allá del coste económico, "lo peor es el coste social" de no tener la infraestructura en el momento previsto.