Paneque, sobre la gobernanza del Aeropuerto de Barcelona: "Las cosas una detrás de otra"

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern está centrado en las inversiones previstas en el Aeropuerto de Barcelona para su ampliación: "ERC traslada esta inquietud de mejorar la gobernanza, y estamos de acuerdo en que así sea, pero debemos ir haciendo las cosas una detrás de otra".

En una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu, ha dicho que el debate de la gobernanza de la infraestructura "puede ser en paralelo", pero que en estos momentos están textualmente muy centrados en la inversión anunciada y en poner todos los elementos que deben poner desde el Govern para que sea posible.

"Ahora los esfuerzos y el objetivo del Govern está centrado en este gran nivel de inversiones que deben poner nuestro sistema aeroportuario listo para las demandas de futuro", ha dicho, y ha afirmado que sobre la gobernanza hay conversaciones y demandas, pero ningún trabajo en firme.