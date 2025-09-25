Paneque insta a pensar en las "generaciones venideras" en el 10 aniversario de la Agenda 2030

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en su intervención en un acto por el 10 aniversario de la Agenda 2030. - JORDI GARCIA MONTE - GENERALITAT

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha instado a "pensar en las generaciones presentes y en las venideras" en el marco del 10 aniversario de la Agenda 2030, que ha calificado como una agenda para los derechos humanos.

Lo ha dicho este jueves en una jornada conmemorativa por el 10 aniversario de la Agenda 2030, organizada por la Aliança Catalunya y el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) y celebrada en el Auditorio del Col·legi d'Economistes de Catalunya, informa la Conselleria en un comunicado.

Allí, la consellera ha destacado el compromiso de la Generalitat en implementar la Agenda 2030 en Catalunya, a través de un Plan Nacional aprobado en 2019 que implica a todos los departamentos y de la Aliança Catalunya 2030, un partenariado entre actores públicos y privados para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

"Por ello, estamos reajustando infraestructuras y servicios y reorientando el sector público para enviar un mensaje nítido: Catalunya es un buen proyecto donde vivir", ha subrayado.

Ha asegurado que esto pasa por invertir "de forma valiente" en transporte público y movilidad sostenible; acelerar en la transición energética y la eficiencia; prepararse mejor ante la sequía con más reutilización y desalinización; y hacer de la economía una nueva política industrial.