Paneque lamenta que Junts y PP pongan "palos en las ruedas" en política de vivienda

La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha pedido este martes a Junts y PP centrar sus esfuerzos en convertir las políticas de vivienda en un objetivo básico de Catalunya en vez de poner "palos en las ruedas".

Lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consell Executiu después de que tanto Junts como PP hayan anunciado que llevarán al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la proposición de ley de los Comuns para adoptar medidas de contención de la especulación en las zonas de mercado tensionado.

"DECLARACIONES SOBRE TEXTOS NO NACIDOS"

Paneque ha mostrado respeto por esta decisión, aunque ha dicho que le gustaría ver propuestas en el Parlament por parte de estos grupos y ha recordado que es una norma todavía no aprobada: "A veces también se escuchan declaraciones sobre textos no nacidos. Es decir, que todavía no hay un texto determinado".

Así, ha explicado que esta semana se debatirá esta norma en el Parlament por el procedimiento de lectura única y que el periodo de enmiendas será de 10 días, "más largo de lo que es habitual".

Esta es una ley que, ha dicho, el Govern ya ha trabajado con los Comuns y que esta semana están previstas reuniones con otros grupos como ERC y la CUP acerca de la misma.