Paneque y Parlon comparecerán este jueves en el Parlament por el accidente de Gelida (Barcelona)

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa por el descarrilamiento de un tren de la R4 en Gelida (Barcelona) - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las conselleras de Territorio, Sílvia Paneque, y de Interior, Núria Parlon, comparecerán este jueves a las 9 de la mañana en el Parlament sobre la gestión y las medidas en relación al accidente de Rodalies en Gelida (Barcelona).

Lo harán en una sesión conjunta de las comisiones parlamentarias de Territorio y Vivienda y de Interior y seguridad pública, tal y como ellas mismas solicitaron.

El accidente de un tren de la línea R4 provocó el pasado 20 de enero la muerte de una persona --el maquinista del tren-- y 36 personas resultaron heridas leves.