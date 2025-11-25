Paneque pide alejarse del "ruido" sobre financiación y defiende hacer un trabajo intenso y riguroso

La portavoz y consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha pedido alejarse del "ruido" en el debate sobre la financiación, y ha defendido que el Govern hará un trabajo intenso y riguroso hasta enero o febrero, cuando la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé presentar el nuevo modelo de financiación.

Así se ha referido, en rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, al ser preguntada por las palabras del consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que ha rechazado que el nuevo modelo se base en el principio de ordinalidad y ha acusado a Montero de una "traición sin precedentes".

"Nos queremos alejar de este ruido político interesado que pueda haber por parte de diferentes dirigentes o fuerzas políticas que, finalmente, nos abocan al inmovilismo", ha subrayado Paneque, que ha insistido en que trabajarán desde el rigor de cara a la presentación del nuevo modelo de financiación entre enero y febrero.

Preguntada por si el Govern prevé aprobar una prórroga presupuestaria si el 1 de enero no hay Presupuestos para 2026, Paneque ha asegurado que "si el 1 de enero no hubiera Presupuestos, se activarían los mecanismos que el marco normativo prevé".

SIN NEGOCIACIÓN CON ERC Y COMUNS

Ha subrayado que desde el Govern continúan "trabajando para que estos Presupuestos puedan ser una realidad lo antes posible", aunque ha reconocido que siguen sin haber iniciado las negociaciones con ERC y los Comuns.

La portavoz ha concretado que también van a trabajar las cuentas con los agentes económicos y sociales, con quienes mantuvieron una reunión este lunes, y ha insistido en que esperarán a activar los mecanismos de prórroga: "Paso a paso, veremos si debemos activar o no estos mecanismos".

Ha sostenido que priorizan "tener un buen acuerdo a las urgencias", aunque ha reconocido que de momento no ha sido posible, y ha reiterado que trabajarán con toda la determinación para que Catalunya tenga unas cuentas aprobadas para 2026.