Paneque pide más sanciones por pintar trenes y dice que se gastan 12 millones al año en limpiarlos

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante la rueda posterior al Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido la proposición de ley de PSC-Units que este miércoles se debatirá en el Parlament para endurecer las sanciones por pintar trenes, y ha detallado que Renfe invierte 12 millones de euros anuales para la limpieza de grafitis y otras pintadas en la red de Rodalies.

"Es necesario endurecer y dar un mensaje claro de que no se pueden permitir estas conductas incívicas, porque no solo es el aspecto económico, sino que en el servicio vemos como las afectaciones son importantes", ha valorado, en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Ha señalado que un porcentaje de las incidencias que tiene la red son derivadas de las consecuencias de estas pintadas que en Catalunya tienen "especial incidencia".

REUNIÓN ILLA-PUENTE

Paneque se ha referido también a la reunión que la semana pasada mantuvieron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en que abordaron el estado de las obras de emergencia tras la crisis de Rodalies y las planificadas a medio y largo plazo.

También abordaron el traspaso a la Generalitat de la línea R1 de Rodalies, ha detallado que el ministerio está analizando la valoración de activos y las obras necesarias para hacer efectivo el traspaso, y ha dicho que en las "próximas semanas" aprobarán en el Consell Executiu que Ifercat pueda asumir jurídicamente el traspaso, y ha mantenido que este 2026 el traspaso será efectivo.

PROPUESTA DE COLLBONI SOBRE EL METRO

Preguntada por la propuesta del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de ampliar la red del Metro de Barcelona para que llegue a poblaciones metropolitanas como Mataró y Castelldefels, ha dicho que es interesante tener espacios de debate sobre la mejora de la movilidad en Barcelona y su área metropolitana, y que es una reflexión "bienvenida".

A pesar de ello, ha dicho que el Govern tiene proyectos para alargar líneas de FGC y operar nuevas líneas, para mejorar la accesibilidad y las estaciones de Metro, y para mejorar intercambiadores y la red de buses interurbanos: "El Govern está en esta reflexión y tiene herramientas propias de planificación de inversiones que van en este sentido".

Ha dicho que están centrados en la mejora "desde el presente", y ha señalado que los usuarios reclaman mejoras específicamente en Rodalies.