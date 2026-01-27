Paneque prevé que Rodalies opere el lunes con "normalidad" más allá de los cortes en la R3 y R4

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu, en la Generalitat de Catalunya, a 27 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, prevé que el servicio de Rodalies opere con "normalidad" a partir del próximo lunes, 2 de febrero, más allá de los cortes anteriores a la suspensión del servicio de la semana pasada (en la R3) y de la resolución del corte en la R4 tras el accidente de Gelida (Barcelona).

Lo ha dicho en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu, en que ha confiado que durante el fin de semana se vayan levantando los cortes anunciados el domingo por las actuaciones de Adif en puntos críticos de la infraestructura.

"A partir del fin de semana se podrán ir retomando los cortes inspeccionados y, por tanto, el lunes de la próxima semana esperamos que el servicio de Cercanías se desarrolle ya sin estos planes alternativos que en estos momentos están actuando en estos puntos que se están analizando", ha dicho.

De esta forma, acabadas las actuaciones de Adif en los puntos críticos, se levantarían los planes alternativos de transporte puestos en marcha para esta semana.

Se prevé que Rodalies funcione con "normalidad", a excepción del corte de la R3 (anterior a esta semana) para su desdoblamiento entre Montcada Bifurcació y la Garriga; y el de la R4 entre Martorell Central y Sant Sadurní d'Anoia para la reparación del muro con el que se accidentó un convoy.