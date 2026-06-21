Paneque recorre el nuevo carril bici entre Celrà (Girona) y Girona con 1,8 kilómetros

GIRONA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado este domingo que el carril bici recién estrenado a lo largo del Camí Ral entre Celrà (Girona) y Girona lleva estos 1,8 kilómetros "al siglo XXI", conectando los dos cascos urbanos.

El trazado sigue el corredor de la C-66, empezando por la calle Pirineus, cruzando para pasar segregadamente por la rotonda de la C-66, donde empieza el tramo de camino verde por suelo no urbanizable y en paralelo al tren, hasta la ciudad de Girona, donde enlaza con un itinerario que el Ayuntamiento acondicionó hasta el centro de la capital, informa el Govern en un comunicado.

La obra, con una inversión cercana a los 2,8 millones de euros, pretende promover la movilidad activa y descarbonizada, y por eso Paneque la ha recorrido en una 'bicicletada' popular.