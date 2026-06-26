Paneque remarca que la renovada depuradora de Palamós (Girona) protegerá en futuras eventualidades

Paneque durante su visita - CONSELLERIA DE TERRITORIO

GIRONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha remarcado este viernes que la renovada depuradora de Palamós (Girona) no solo garantiza el saneamiento, sino que protege la planta "ante eventuales episodios" del futuro.

Junto al presidente de la Diputación de Girona y del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, Paneque ha visitado la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar), que ha retomado su funcionamiento tras la reparación por los desperfectos del temporal Harry en enero, informa la Conselleria en un comunicado.

La consellera ha destacado los cerca de 4 millones destinados a reparar y reforzar el equipamiento, y ha recordado que presta un servicio "esencial" porque elimina contaminantes de las aguas residuales antes de devolverlas al medio natural.

Ha dicho también que se están efectuando estudios preliminares para construir una nueva depuradora supramunicipal que reforzará el servicio existente en la Costa Brava e incorporará un elemento terciario "muy importante" para poder tener agua regenerada.

LA NUEVA DEPURADORA

La depuradora de Palamós se ha renovado en 5 meses, menos de lo previsto inicialmente, en los que se han modernizado las instalaciones y se ha "incrementado su resiliencia".

Según Noguer, esto pone de manifiesto que las administraciones pueden actuar "con eficacia" ante situaciones de emergencia y permite afrontar la temporada de verano con esta infraestructura plenamente operativa.