Paneque reprocha "soluciones mágicas" de Junts con Rodalies y niega que haya un contrato con Renfe

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, interviene durante una sesión de control, en el Parlament. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha criticado las "soluciones mágicas" que asegura que propone Junts para Rodalies, y ha negado que exista un contrato que se pueda anular con Renfe y Adif, como defienden los de Carles Puigdemont.

"Estas soluciones mágicas que ahora ustedes aportan no tienen fundamento real, y lo saben", ha afirmado Paneque en una interpelación de Junts este miércoles en el pleno del Parlament.

La consellera ha recordado una noticia de febrero de 2020 que decía que la Generalitat prevé que Renfe gestione Rodalies hasta 2035: "¿Sabe quién genera esta noticia? Isidre Gavin, en aquel momento secretario y en estos momentos diputado" de Junts en el Congreso.

Paneque ha pedido "un poco de coherencia y un poco de rigor" a Junts, aunque también les ha agradecido el resto de propuestas y les ha ofrecido trabajarlas conjuntamente.

Ha reconocido que la situación actual de Rodalies se debe a una falta de inversión, por lo que considera que se debe ser exigente con el Gobierno, pero desde la colaboración institucional, y ha reprochado a Junts que su exigencia pase "por la proclama y por plantarse y por echar a no sé quién".