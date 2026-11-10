Paneque requerirá a Renfe información sobre las bajas de maquinistas de Rodalies este martes

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha avisado de que se requerirá a Renfe información sobre las bajas de maquinistas de Rodalies a sus puestos de trabajo de este martes durante los servicios mínimos de la huelga y si se acreditan bajas laborales.

Ha sostenido que en las huelgas de maquinistas "dos derechos entran en confrontación", el de los maquinistas a huelga y el de la movilidad de los usuarios, y que el canal que tiene la Generalitat para actuar en situaciones como la actual es mediante requerimientos de información a la empresa, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Paneque ha expresado que el Govern ha activado refuerzos del servicio en carretera en más de 60 líneas de bus de los ejes ferroviarios "a fin de poder garantizar al máximo la movilidad de las personas".