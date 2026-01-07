Paneque sitúa el acuerdo de financiación "en los próximos días" y descarta concretar cifras

La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ofrece una rueda de prensa tras el Consell Executiu semanal, a 7 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Paneque, ha trasladado en nombre del Govern el pésame por la muerte de la exconsellera - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que el acuerdo de financiación se producirá "en los próximos días", y ha descartado concretar cifras, ya que será la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien lo anunciará.

En rueda de prensa este miércoles tras la reunión del Consell Executiu, Paneque ha calificado de "importante" la reunión que se producirá este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha añadido que habrá más reuniones y comparecencias en los próximos días, aunque sin entrar en detalles.

Paneque ha defendido que habrá una mejora de la financiación para Catalunya: "Tenemos una financiación justa, transparente, solidaria y una financiación que permita que reviertan o lleguen los recursos en proporción a lo que genera Catalunya", ha subrayado.

RESPONDE A JUNTS

Preguntada por la valoración de Junts, que reclama un concierto económico para poder apoyar la financiación, la portavoz del Govern ha sostenido que entiende las posiciones de los grupos políticos, pero ha añadido que la pregunta que se deben hacer es si este acuerdo "mejora la situación en términos de financiación singular en Catalunya".

Ha calificado de "osado" tildar de fraude esta financiación sin conocer aún los detalles de la misma, al ser preguntada por las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y ha recordado que la tramitación parlamentaria no dependerá solo de Junts sino de otros grupos que forman el bloque de investidura en la Cámara baja.

"Después de 12 años de estar con esta financiación caducada, ¿este acuerdo mejora, sí o no, en términos de financiación a Catalunya? ¿mejora, sí o no, la situación de Catalunya? Si la respuesta es afirmativa, más allá de intereses que pueda haber de partido o posiciones maximalistas, yo creo que es bueno que las fuerzas catalanas hagan la reflexión", ha subrayado, tras lo que ha instado a pensar en los intereses de los catalanes y no en los propios como partido.

PRESUPUESTOS DE 2026

Preguntada por si el Govern ve posible aprobar Presupuestos para 2026 después de acordar la financiación, la portavoz ha señalado que este pacto era necesario y era una condición de ERC para avanzar en el ámbito presupuestario, y ha añadido que son optimistas al respecto.

Ha destacado que el Govern ha trabajado una propuesta interna de Presupuestos y que continuarán este trabajo para tener unas cuentas aprobadas "lo antes posible".

La consellera ha señalado que el Govern mantiene el horizonte de 2028 para poder empezar a recaudar el IRPF y así poder tener dos años para fortalecer la Agència Tributària de Catalunya, después de que ERC haya avisado de que este será un tema que se deberá acordar si el Govern quiere iniciar la negociación presupuestaria.