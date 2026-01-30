Paneque valora la capacidad técnica ante la crisis de Rodalies "más allá de recursos e inversiones"

La consellera de Territori, Sílvia Paneque. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que si el Govern tiene alguna certeza de solucionar la situación de Rodalies es por la alta capacidad de los servicios técnicos que tiene el departamento "más allá de recursos e inversiones".

Lo ha dicho este viernes, en declaraciones a los medios en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en las que ha resaltado que dicha capacidad técnica es una de las cuestiones en las que el Govern basa su confianza "más allá del ámbito estructural, de los recursos y de las inversiones que de deben realizar", como es el incremento de inversión en el Plan de Rodalies 2020-2030 anunciado esta semana.

Paneque ha agradecido el esfuerzo de los diferentes equipos técnicos para implementar aumentos de frecuencia, ajustar los transportes y ordenar los sistemas "en poco tiempo" tras los cortes durante varios días del sistema ferroviario de Rodalies.

IMPACTO ECONÓMICO

Además del impacto en la movilidad de los usuarios, la consellera ha defendido que asegurar que el sistema ferroviario funcione bien "también es fundamental para la propia competitividad de la economía".

"Hemos visto cómo la movilidad ferroviaria, más allá de los usuarios, también tiene un impacto directo" en la economía, ha explicado Paneque, tras resaltar el compromiso absoluto, en sus palabras, de trabajar con los equipos del Govern y del Ministerio para que Rodalies esté a la altura de los niveles de excelencia que necesita Catalunya.