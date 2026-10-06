Paneque valora "muy positivamente" el aval del TC a amnistiar la malversación del 'procés'

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha valorado "muy positivamente" la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ha avalado amnistiar el delito de malversación que pesa sobre dirigentes del 'procés'.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu este martes, preguntada también por la decisión del Tribunal Supremo (TS) de dejar sin efecto la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que hace tiempo que esperaban estas medidas y que "sea posible" aquello que, señala, fue el objetivo de una mayoría del Congreso.

"Es una aplicación que se tenía que hacer, que siempre habíamos pedido que fuera de manera diligente. Yo creo que el tiempo ha dado la razón a aquellas mayorías parlamentarias", ha añadido.

Paneque ha asegurado que Catalunya avanza con esta decisión y que esto "no es un final, es el inicio de una etapa de normalidad" para que Catalunya avance de forma conjunta que, apunta, era el objetivo de la Ley de Amnistía.

Sobre el posible regreso de Puigdemont a Catalunya y una recepción institucional por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que se haría de la misma manera que se ha hecho con otros expresidentes.