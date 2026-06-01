El Papa incluirá el catalán en la misa en la Sagrada Familia pero no en la bendición de la Torre

Vistas del interior de la basílica de la Sagrada Familia, a 21 de mayo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV incluirá el catalán en la misa en la Sagrada Familia de Barcelona por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, pero no en la bendición de la Torre de Jesucristo, según el misal del viaje del pontífice a España.

En el misal, publicado por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas Pontificias, aparece que durante la misa se usará el catalán en pasajes, junto al castellano, pero la bendición de la Torre de Jesucristo está prevista íntegramente en castellano.

El misal también incluye las homilías que el Papa oficiará tanto en Madrid como en las Islas Canarias durante el viaje apostólico, que se iniciará el sábado.

En la anterior visita de un Papa a Catalunya, Benedicto XVI también utilizó el catalán en la ceremonia de dedicación al culto de la Sagrada Familia de Barcelona.

Benedicto XVI usó el catalán para iniciar y cerrar su homilía en la misa de dedicación de la Sagrada Familia al culto, con referencias a la Virgen de Montserrat y a la Mercè, patronas de Catalunya y de Barcelona, respectivamente.