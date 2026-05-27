El Papa se reunirá con más de 90 entidades en el acto en la parroquia de Sant Agustí de Barcelona

Fachada de la Iglasia de Sant Agustí en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV se reunirá con más de 90 entidades que atienden a la pobreza en el acto previsto el 10 de junio en la parroquia de Sant Agustí de Barcelona, en el que tomarán la palabra tres representantes de estas entidades, ha explicado el coordinador del acto, Joan Costa.

En un encuentro con medios, Costa ha explicado que en este encuentro con responsables de instituciones que atienden a la pobreza podrán "expresar inquietudes, ilusiones y necesidades".

Costa ha explicado que se ha elegido Sant Agustí porque el León XIV es agustino, el sacerdote de la parroquia Faustin John Mlelwa conoce personalmente al pontífice y en la parroquia también están las hermanas misioneras de la caridad.

Ha asegurado que, de las más de 90 instituciones que acudirán, la mayoría son de ámbito eclesial, y que permitirá que el Papa vea "el gran trabajo" que se está haciendo en Barcelona con la población más vulnerable.

Ha explicado que el Papa llegará en coche a la parroquia y que todavía se desconoce si podrá haber gente en el exterior por motivos de seguridad.

BIENVENIDA DE OMELLA

Ha afirmado que, después de las palabras de bienvenida del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en un acto conducido por Anna Roig, intervendrán tres responsables de instituciones: Cristina Garcia (Càritas), Xavier Agramunt (Obinso) y la religiosa Encarna Jordan.

Tras ellos, se presentará un corto en el que un niño de una familia vulnerable decide, al enterarse de la visita del Papa, escribirle una carta, y posteriormente el Papa intentará dar respuesta a los participantes.