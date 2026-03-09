Paradores invertirá 11,7 millones más para renovar el Parador de Tortosa (Tarragona)

Imagen de la presentación del proyecto de las obras Parador de Tortosa (Tarragona) - PARADORES

TARRAGONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha presentado este lunes el proyecto definitivo de reforma del Parador de Tortosa (Tarragona), en el que se ha aumentado en 11,7 millones la inversión prevista, en un acto que ha contado también con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, y la alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà.

Paradores ha destacado que "mantiene su compromiso con la renovación integral del establecimiento tarraconense", y eleva un 13,6% su inversión prevista, que se suma a los cuatro millones de euros de conservación patrimonial ejecutados por Turespaña, explica la empresa pública en un comunicado.

En total, la inversión será de 15,7 millones de euros, que tienen el objetivo de modernizar sus instalaciones, mejorar la experiencia de los clientes y reforzar la sostenibilidad y accesibilidad del Parador.

Además, Paradores también ha incorporado actuaciones adicionales al proyecto inicial, como la instalación de placas fotovoltaicas, el refuerzo de las medidas contra incendios y la mejora de la accesibilidad, que permitirán actualizar el establecimiento desde el punto de vista funcional, energético y de accesibilidad.

La compañía prevé licitar la totalidad de los trabajos en junio de este año, que supondrán el cierre de las instalaciones en enero de 2027, y con el objetivo de que ya esté operativo a finales de 2028.