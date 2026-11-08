Paralizado el desahucio de un edificio de Manresa (Barcelona) ocupado por la PAHC este sábado

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El desahucio de un edificio de Manresa (Barcelona) ocupado por la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages este sábado se ha paralizado después de que la Sareb, propietaria del inmueble, haya manifestado su voluntad de "ceder el uso de la propiedad", informan los Mossos d'Esquadra este domingo en un comunicado.

La actuación de los Mossos ha empezado sobre las 8 horas y durante el operativo se ha detenido a 1 persona acusada de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.

Tras el fin del operativo policial, el portavoz de la PAHC, Martí de las Heras, ha criticado en declaraciones a medios de comunicación que a 3 días de la convocatoria de la huelga general se tengan que estar "partiendo la cara contra la policía para que la vivienda deje de ser un negocio".

Ha recordado que el bloque, ubicado en la calle Fra Jacint Coma i Galí, llevaba más de 10 años vacío y ha afirmado que el compromiso de las administraciones es que pase a ser "realmente" parte del parque público de vivienda.

El edificio fue ocupado este sábado por la PAHC y en el interior hay 15 familias con 8 niños, según la información compartida por la entidad.