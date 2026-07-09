El Parc Astronòmic del Montsec colaborará con el Observatori de l'Ebre en divulgar el eclipse - GOVERN

TARRAGONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parc Astronòmic del Montsec, gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat, y el Observatori de l'Ebre de la Conselleria de Investigación y Universidades colaborarán en un programa conjunto de actividades divulgativas que se desarrollará del 10 al 13 de agosto en la sede del Observatori en Roquetes (Tarragona).

Esta colaboración permitirá combinar a expertos científicos del Observatori de l'Ebre, fundado en 1904 como centro de estudio de la meteorología, con el liderazgo del Parc Astronòmic del Montsec como centro de referencia en la divulgación de la astronomía, informa este jueves el Govern en un comunicado.

La programación se ha concebido para explicar el fenómeno del eclipse desde una perspectiva científica, promover una observación segura y ofrecer una experiencia divulgativa abierta a toda la ciudadanía.

Las propuestas combinarán arte, ciencia y experimentación a través de formatos diversos y participativos que permitirán acercar el universo, el Sol y la astronomía al público de una manera creativa, accesible e inmersiva.

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha destacado que la colaboración está enmarcada en el objetivo de "aprovechar el potencial de divulgación científica del eclipse y de garantizar la seguridad".