El Parc Astronòmic del Montsec (Lleida) supera las 2.000 visitas en Semana Santa

Una de las visitas al parque - FGC

LLEIDA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parc Astronòmic del Montsec (Lleida) ha cerrado la semana Santa con más de 2.000 visitantes, la segunda mejor cifra registrada desde que está gestionado por FGC, informa la empresa en un comunicado este martes.

FGC ha destacado el buen comportamiento de los talleres 'Mosaics de Llum', que son una de las novedades de este año, y las visitas nocturnas.

En las sesiones diurnas se ha divulgado el eclipsis total de sol que se podrá ver desde Catalunya el 12 de agosto y las medidas de protección que se deben tener en cuenta.