El Parc del Garraf (Barcelona) busca alternativas al vehículo privado con un plan de movilidad

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BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parc del Garraf (Barcelona) ha presentado su nuevo plan de movilidad, que analiza los hábitos de los visitantes y plantea actuaciones de mejora, y que entre otros aspectos apuesta por fomentar alternativas para combatir el uso del vehículo privado.

El estudio que forma parte del plan constata que un 80% de los accesos al parque se realizan en vehículo privado y detecta la seguridad vial como una de las principales problemáticas, explica la Diputación de Barcelona en un comunicado este miércoles.

En concreto, el informe señala que aunque el tráfico es bajo, las velocidades son moderadas y los accidentes poco frecuentes, muchos usuarios perciben inseguridad al compartir la pista asfaltada con motos y ciclistas.

Asimismo, se han identificado episodios puntuales de saturación de aparcamientos, que incrementan los estacionamiento en los arcenes y el acceso por zonas poco seguras, por lo que el plan apuesta por tomar medidas al respecto.

En este sentido, plantea reforzar la seguridad vial y ordenar los accesos y aparcamientos, con el objetivo de avanzar hacia una movilidad más sostenible, segura y compatible con la conservación de los valores naturales del parque del Garraf.