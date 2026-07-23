El Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Barcelona) monitoriza sus bosques en tiempo real

Trabajos de instalación en la antena de la estación meteorológica - METEOGUILLERIES

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Barcelona) ha estrenado un nuevo sistema en la sede de la Mata, en Mura, para conocer cómo evoluciona la vegetación del parque en tiempo real, ha informado la Diputación de Barcelona en un comunicado este jueves.

En el marco del proyecto ECO-FUN del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf), el sistema podrá monitorizar en tiempo real variables de los ecosistemas forestales y profundizar en la respuesta que dan los bosques mediterráneos al cambio climático.

La instalación consiste en un 'gateaway' en la torre de la estación meteorológica oficial y funciona con redes de sensores automatizados basados en tecnología IOT, que permiten monitorizar las variables clave de los ecosistemas y su relación con el microclima.

El sistema recoge datos continuos sobre la temperatura, la humedad, las condiciones del suelo o las variables fisiológicas de los árboles que también pueden influir en la salud del bosque, además de analizar cómo responden estos a situaciones extremas, como sequías u olas de calor.

El objetivo de esta nueva medida es entender cómo reacciona la vegetación al cambio climático, ya que al disponer de datos frecuentes se pueden tomar decisiones que deriven en una mejor conservación de los ecosistemas forestales.