El Parc Taulí (Barcelona) facilita la hospitalización en casa a pacientes con resección pulmonar

Imagen de archivo - Hospital Parc Taulí de Sabadell - PARC TAULÍ - Archivo

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) - El hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) ha introducido un dispositivo digital llamado Thopaz que permite ofrecer la hospitalización a domicilio a pacientes con una resección pulmonar, convirtiéndose en "pionero" en Catalunya en la atención de un paciente de este tipo en su casa.

El equipo de profesionales de Hospitalización a Domicilio (HAD) se formó para poder utilizar el Thopaz, el sistema de drenaje pleural digital, que marca la fuga de aire que sufre el paciente, informa el centro en un comunicado de este martes.

Este dispositivo digital ya hace dos años que se utiliza en la planta de hospitalización para controlar la fuga de aire de los pacientes operados de un cáncer de pulmón, y se trata de un proyecto conjunto entre el servicio de Cirugía Torácica y el de HAD, que ha abierto la posibilidad a más colaboraciones.

El equipo HAD visitó 4 veces al paciente en su casa y cuando comprobaron que hacía 12 horas que el dispositivo marcaba 0, es decir, que no había fuga de aire, se pusieron en contacto con el equipo de cirugía torácica, que atendió al paciente el mismo día para poder extraer el dispositivo y darle el alta.

El paciente fue trasladado al hospital de día para hacerle una radiografía y certificar que estaba bien; se le retiró el drenaje y se fue a casa, y el equipo de profesionales asegura que la experiencia "ha sido muy positiva" y que con este trabajo conjunto se abre la posibilidad a nuevas colaboraciones conjuntas de los servicios del HAD y de cirugía torácica.

Con este caso, el centro asegura que se demuestra que la hospitalización a domicilio "es beneficiosa para la recuperación del paciente y su bienestar emocional y el de la familia", y que se evitan problemas derivados de la hospitalización como la iatrogenia, las caídas y, según la edad, los síndromes geriátricos.