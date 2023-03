Parera (Valents) dice que no necesita "ningún feminismo" que le dé privilegios por ser mujer

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Valents y candidata a la Alcaldía de Barcelona, Eva Parera, ha afirmado este miércoles que no necesita "ningún feminismo" que le diga que merece privilegios por el hecho de ser mujer.

"En mi equipo no hay cuotas, sino méritos. En mi equipo no hay hombres o mujeres, hay personas. No llamen feminismo a lo que es androfobia", ha dicho en un comunicado por el Día Internacional de la Mujer.

También ha pedido que no se enseñe a las niñas "a creerse con privilegios ni a odiar a sus compañeros".