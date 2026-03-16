El Parlament afronta esta semana el primer pleno de Presupuestos sin acuerdo aún entre ERC y Govern

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (d) y el presidente de ERC, Oriol Junqueras (i), en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament celebrará el viernes el debate de totalidad del proyecto de Presupuestos de 2026 y de la 'ley de acompañamiento' sin acuerdo aún entre ERC y el Govern en relación a la cesión del IRPF a Catalunya.

En el marco del pleno, que empezará este martes y acabará el viernes, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero presentará los Presupuestos, las primeras cuentas públicas del Ejecutivo presidido por Salvador Illa, que ha pactado ya con los Comuns y que busca el apoyo de los republicanos para tener la mayoría suficiente para iniciar su trámite parlamentario.

Tras Romero, intervendrán los grupos que han enmendado a la totalidad el proyecto, que son Junts, ERC, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana, y posteriormente será el turno de los socialistas y de los Comuns para exponer su posicionamiento.

Los republicanos han situado como condición para poder entrar a negociar las cuentas que haya avances en la recaudación del 100% del IRPF por parte de la Generalitat, y las negociaciones se han sucedido en las últimas semanas sin que haya acuerdo aún entre las partes.

Este lunes, Romero se ha mostrado optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con ERC, evidenciando su reticencia a retirar el proyecto si no lo consiguen, mientras que los de Oriol Junqueras hace semanas que no se pronuncian al respecto.

Sí insisten en pedir a los socialistas catalanes que convenzan al Gobierno del PSOE y garanticen así que se cumple el acuerdo que los republicanos firmaron para hacer posible la investidura de Salvador Illa.

La votación de las enmiendas a la totalidad tendrá lugar antes del mediodía del viernes: si se rechazan, el proyecto de Presupuestos iniciaría su trámite parlamentario, y si se aprueban, la iniciativa se rechazaría.

PROYECTO

Romero entregó el 27 de febrero el proyecto de Presupuestos al Parlament, que ascienden a 49.162 millones de euros, lo que supone un incremento de 4.604 millones, un 10,3% más, respecto al gasto realizado en 2025, sumando los suplementos de crédito al último Presupuesto aprobado, en 2023.

Y es que Catalunya tiene en vigor los Presupuestos de 2023, y desde entonces ni el Govern de Pere Aragonès en 2024, ni el de Illa en 2025 consiguieron aprobar un nuevo proyecto presupuestario.

El año pasado, el Ejecutivo sí que sacó adelante, con ERC y con Comuns, hasta 3 ampliaciones de crédito a las finanzas de la Generalitat, que aportaron cerca de 4.000 millones de euros extra.

'LEY DE ACOMPAÑAMIENTO'

Acabado el debate de Presupuestos, el pleno tiene previsto celebrar el pleno de totalidad del proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público --'ley de acompañamiento'--, que también empezará con la intervención de Romero.

Después será el turno de los grupos que también la han enmendado a la totalidad, los mismos que el proyecto de presupuestos, y finalmente se votarán.

COMPARECENCIA DE ILLA

Más allá del debate de Presupuestos, en el pleno de esta semana, concretamente el miércoles, Illa comparecerá a petición de Junts para informar sobre la "situación de colapso que sufre Catalunya", comparecencia que los 'juntaires' solicitaron tras la recuperación médica del presidente y después de un mes de crisis de movilidad por la situación de Rodalies, entre otros motivos.

Illa abrirá la comparecencia sin límite de tiempo y posteriormente intervendrán los grupos por un tiempo de 15 minutos, después el presidente podrá responder a los grupos y se abrirá un turno de réplica.

El mismo miércoles, a las 11.30 horas, en vez de a las 9 horas como habitualmente, se celebrará la sesión de control al presidente y a los consellers.

PERSONAL DEL SEM

Tras la sesión de control, el pleno votará la tramitación por lectura única de la proposición de ley para garantizar la subrogación de personal en procesos de internalización del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), un texto de ERC y Comuns que establece que los profesionales de emergencias subcontratados internalizados en el SEM se subroguen conservando sus condiciones.

Salvo necesidad objetiva y justificada, el texto prevé que no se puedan cambiar las funciones ni modificar las responsabilidades del personal que se subrogue; si se aprueba la tramitación por lectura única se abrirá el proceso de enmiendas, y en una próxima sesión se hará el debate final en el pleno.

CENTRE CATALÀ D'EMPRESA I DRETS HUMANS

Llegará a votación final este pleno la proposición de ley de creación del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, una iniciativa de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP registrada por tercera vez puesto que en la anterior legislatura no prosperó por el adelanto electoral.

Si se aprueba se creará un organismo público independiente con la función de velar para que las empresas con actividad en Catalunya no generen impactos negativos, especialmente en los países más empobrecidos y cumplan los Derechos Humanos en el mundo.