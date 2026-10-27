El Parlament aprobará en el próximo pleno la ley de protección de la agricultura profesional directa

Reunión de la Mesa del Parlament - PARLAMENT

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlament, previsto para los días 4 y 5 de noviembre, aprobará la ley de protección de la agricultura profesional directa con los votos de PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns y CUP, los grupos impulsores de la iniciativa.

Así lo han explicado fuentes parlamentarias este martes después de que la Junta de portavoces haya acordado el orden del día de la sesión plenaria, que comenzará el miércoles 4 a las 9 horas con la sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al Govern, y finalizará el jueves por la tarde tras los debates y votaciones de las mociones de los grupos.

La Junta también ha acordado dos declaraciones que se leerán en el hemiciclo durante el pleno: una sobre la soledad no deseada, y otra sobre la Associació Catalana de l'Hemofília, ambas acordadas por todos los grupos excepto PP, Vox y AC.

MEDALLA DE HONOR DEL PARLAMENT

La Cámara celebrará este jueves a las 18 horas el acto de entrega de la Medalla de Honor del Parlament, que recibirán en la categoría de oro la ilustradora Pilarín Bayés; el director de cine, productor y político Pere Portabella; la Associació Catalana de Persones Ex-preses Polítiques del Franquisme; la Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, y el Centre Excursionista de Catalunya (CEC).

El Parlament entrega la Medalla de Honor desde el año 2000 a personalidades o instituciones que, a su juicio, merecen un reconocimiento excepcional; el primero en recibirla fue el sacerdote y Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, y el año pasado se concedió a la Federació d'Ateneus de Catalunya y a la doctora en informática y experta en Inteligencia Artificial (IA) Karina Gibert.

En 2025 se desvinculó la concesión de las medallas de la Diada de Catalunya para darle excepcionalidad al acto.