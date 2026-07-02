El Parlament aprueba la ley de acompañamiento de los Presupuestos catalanes con PSC, ERC y Comuns

La consellera de Economía de Catalunya, Alícia Romero, y el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 2 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves el proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público de la Generalitat, conocida como ley de acompañamiento, con el apoyo de PSC-Units, ERC y Comuns y el rechazo de Junts, PP, Vox, Cup y Aliança Catalana (AC).

El proyecto ha salido adelante en el pleno de la Cámara después de que se hayan rechazado todas las enmiendas que habían quedado vivas de Junts, PP y CUP, y después de que, a finales de la mañana de este jueves, hayan prosperado las primeras cuentas del Govern de Salvador Illa con la misma votación.

El diputado de Junts Jordi Munell ha criticado que la 'ley de acompañamiento' no responde a muchos de los problemas actuales porque, a su juicio, perpetúa la "infrafinanciación crónica de la Generalitat, el déficit fiscal recurrente y crónico", la presión fiscal, y también considera que empobrece a la clase media y a los autónomos y no permite mejorar la productividad ni abordar la dificultad para acceder a la vivienda.

Guillem Sánchez (PSC) ha asegurado que los Presupuestos "son certezas y responsabilidad para los municipios, para los servicios públicos, paras las inversiones, para los catalanes", y ha acusado a los grupos de Vox y AC de hacer mucha gesticulación y poco trabajo, al no haber presentado enmiendas.

El diputado de ERC Joan Ignasi Elena ha expuesto que han acordado las cuentas porque "al déficit de gestión del Govern de la Generalitat y la falta ambición" no se podía sumar la falta de recursos, y ha sostenido que ahora que tienen Presupuestos no tienen excusas para gobernar y resolver problemas.

Desde los Comuns, David Cid ha acusado a Junts de creer que el Govern es suyo y de no querer acordar un Presupuesto estando en la oposición, y también ha reclamado a la Generalitat que cumplan lo pactado con su partido: "No fallen, cumplan la palabra dada. Nosotros estaremos vigilantes, exigentes".

La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha planteado que las cuentas no resuelven los problemas de Catalunya y ha acusado a PSC, ERC y Comuns de usar su poder para imponer su mayoría "porque tienen la aritmética cubierta" en conflictos como, por ejemplo, el educativo.

PRESIÓN FISCAL

Por parte del PP, la diputada Míriam Casanova ha lamentado la presión fiscal de los catalanes al tener que pagar el impuesto de Sucesiones y Donaciones o el de Patrimonio, y ha negado que bajar los impuestos implique que bajen los ingresos públicos y que, en consecuencia, se ponga en riesgo la prestación de servicios públicos: "Si el tripartito no baja los impuestos es porque no quieren".

Vox también ha lamentado que en esta 'ley de acompañamiento' no se hace ningún esfuerzo por bajar los impuestos, en palabras del diputado Andrés Bello, y ha criticado que se aumente el gasto público en iniciativas que cree inútiles, otras ideológicas, y otras que los socialistas "han aceptado disciplinadamente" para seguir al frente de la Generalitat.

Según la diputada de Aliança Catalana Rosa Maria Soberana, el Govern ha incorporado en la norma modificaciones que deberían debatirse por separado: "Una acumulación de nuevas estructuras administrativas, cargas fiscales adicionales y regulaciones que, lejos de resolver los problemas de Catalunya, los perpetúan y en muchos casos los agravan", ha criticado.