El Parlament aprueba la ley para eliminar 4 millones de toneladas de amianto de Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el del Parlament, Josep Rull, con afectados y asociaciones tras la aprobación de la ley por la retirada del amianto - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles el proyecto de ley para la erradicación del amianto en Catalunya, una norma que busca luchar contra los efectos de este compuesto sobre las personas y fomentar su retirada.

Se estima que en Catalunya quedan cerca de 4 millones de toneladas de fibrocemento, una gran parte de las cuales instaladas entre los años 60 y los años 80 del siglo XX, y cuya comercialización se prohibió en 2001 por los efectos negativos sobre la salud.

Es una ley impulsada por el Govern que ha contado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara y se ha aprobado por unanimidad.

La norma quiere establecer un marco jurídico de actuación de las administraciones en Catalunya para luchar contra los efectos que el amianto provoca en personas, animales y medio ambiente y para facilitar su detección, localización, gestión y retirada.

El articulado establece la obligación de las administraciones de identificar, gestionar y retirar el amianto de los bienes de los que son titulares, y que las empresas y profesionales que se dedican a ello deben garantizar la salud del personal, entre otras cuestiones.

Para hacer posible las obligaciones que recoge la norma, se crearán diversos instrumentos para impulsar la aplicación de las medidas, y establece un régimen sancionador con multas de hasta 100.000 euros en casos de infracciones muy graves.

SÍLVIA PANEQUE

En declaraciones tras la votación, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha citado la "huella dolorosa sobre la salud de las personas" del amianto y sus afectaciones laborales y en el medio ambiente y ha celebrado que la aprobación de la norma haya contado con la unanimidad de los grupos.

Ha explicado que desde 2019 el Govern ha concedido subvenciones por 100 millones de euros para la retirada y que esperan ampliar el importe a 20 millones de euros anuales en las convocatorias futuras.

Ha agradecido el papel del Ejecutivo de Pere Aragonès para el impulso de la norma, además de recordar a las víctimas mortales por enfermedades derivadas de la exposición al materia y ha reconocido el papel y la "lucha colectiva" y persistencia de las entidades que representan a los afectados por los efectos del fibrocemento.

También el de los alcaldes de municipios como Badia del Vallès, Ripollet o Cerdanyola del Vallès (Barcelona), donde se construyó mucho con amianto, y de asociaciones de vecinos de estos municipios y de Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa y Santa Coloma de Gramenet, entre otras.

A partir de esta aprobación, queda pendiente el despliegue del reglamento de la ley, que incluye compensaciones a los afectados, que se van a tener que concretar, y ha dicho que "es factible y es posible" alcanzar el calendario previsto de retirada si se mantiene el nivel inversor.

AFECTADOS

En una rueda de prensa desde el Parlament tras la votación de la ley, extrabajadores de la fábrica Macosa-Alstom de Barcelona y de asociaciones de vecinos que han trabajado en el impulso de la ley, han calificado de hito histórico la aprobación de la norma, pero han advertido que debe contar con "los recursos económicos" y la unidad de las administraciones, ha expresado Miguel Moreno, extrabajador de la compañía.

Ha señalado que puede tener un impacto importante a nivel global porque se trata de una ley "pionera a nivel internacional", y ha defendido que la retirada del amianto se haga de forma segura y con el apoyo de las administraciones.

Ha explicado que al menos unos 40 compañeros han enfermado o fallecido por los efectos del amianto, ha destacado que la norma se toma el "compromiso de que no vuelva a ocurrir en el futuro", y ha considerado que las administraciones y las empresas deben hacerse responsables de que ocurriera en el pasado.