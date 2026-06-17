El Parlament avala un decreto para simplificar planeamientos urbanísticos en pequeños municipios

Archivo - El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya. Foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha convalidado este miércoles el decreto ley del Govern de ley de medidas urgentes en el ámbito urbanístico y de la contratación en relación con los municipios rurales, que simplifica los instrumentos de planeamiento urbanístico en los municipios catalanes de menos de 2.000 habitantes e introduce medidas para facilitar la contratación.

La convalidación de este decreto, que fue aprobado por el Ejecutivo catalán el 5 de mayo, ha salido adelante con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns, CUP y Aliança Catalana y el voto en contra de Vox, y también se ha aprobado por unanimidad tramitarlo como proyecto de ley.

El decreto viene a desarrollar la Ley del estatuto de los municipios rurales, la primera que aprobó el Parlament en esta legislatura, con una amplia mayoría; aplicará a los actuales 590 municipios que tienen la consideración de rural, y que como principio general apuesta por avanzar hacia la autonomía municipal.

El Govern trabajó el texto con ayuntamientos y con entidades municipalistas, así como con los grupos parlamentarios, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en declaraciones tras la aprobación, ha destacado el "trabajo compartido" y la labor de muchos alcaldes para hacerlo posible.

"El Govern siempre lo dijo, no miraríamos el color de los alcaldes, escucharíamos a todo el mundo", tras lo que ha añadido que se trata de un decreto que busca facilitar la vida de la gente y que se puedan quedar a vivir en estos municipios pequeños.

Dalmau ha subrayado que este decreto está alineado con uno de los compromisos de la legislatura como es "facilitar el arraigo de la población en el conjunto de los municipios rurales" de Catalunya, y ponerles las cosas fáciles para ello.

POUM RURAL Y NORMAS DE PLANEAMIENTO

Los Planes de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) son el documento técnico y legal que ordena el crecimiento y desarrollo urbano de un municipio y define las áreas de construcción y su uso, y más de la mitad de los municipios rurales tienen POUM aprobados hace más de 20 años, por la dificultad y los largos plazos que suele implicar la aprobación de nuevos planes.

Por este motivo, el decreto crea dos nuevas figuras de desarrollo urbano para los municipios rurales: el POUM rural (para crecimientos moderados o para compleciones) y las normas de planeamiento (solo para casos en que no haya crecimiento del municipio); que irán en paralelo al POUM, que es al que deberán seguir ateniéndose los municipios que prevean crecimientos significativos del municipio.

Los POUM vigentes hasta ahora requieren de una aprobación inicial del ayuntamiento, de otra provisional por parte del mismo ayuntamiento, y de una definitiva por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de la Generalitat; además, están sujetas a una evaluación ambiental ordinaria y requieren de una documentación completa.

Los nuevos POUM rural sí que tendrán la misma tramitación (inicial, provisional y definitiva), pero estarán sujetas a evaluaciones ambientales simplificadas y se reducirá la cantidad de documentación a aportar.

Las normas de planeamiento, para municipios que no vayan a crecer, podrán ser tramitadas por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Arquitectura de la Generalitat o bien por el propio ayuntamiento tras un informe previo, preceptivo y vinculante de la CTU.

De esta forma, planeamientos que actualmente pueden alargarse desde unos 7 años hasta más de una década, podrán estar aprobados, en función de lo que se modifique y de su redacción, en unos 2 años.

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS

Muchos de los municipios rurales cuentan con edificaciones y construcciones en suelo no urbanizable (SNU), algunas de ellas, las masías y las casas rurales, están incluidas en el catálogo de construcciones en SNU y que son susceptibles de reconstrucción o rehabilitación.

Otras construcciones en suelo no urbanizable que no están en el catálogo se podrán incluir en un inventario que apruebe el pleno municipal, y se podrá actuar sobre ellas solo con licencia municipal y destinar a varios usos: residencia habitual y permanente (si están dentro de conjunto habitado), actividades artísticas o artesanas, actividades de transformación agraria o forestal, ejercicio de profesiones liberales o equipamientos sociales.

Además, en los planeamientos con POUM rural o normas de planeamiento, se establecerá una excepción en los porcentajes de vivienda de protección oficial, y se flexibilizarán las reglas en el sistema general de espacios libres públicos ante crecimientos moderados.

FACILITAR LA CONTRATACIÓN

El decreto incluye también medidas en materia de contratación por parte de los municipios rurales, puesto que se les permitirá contratar de forma conjunta el proyecto y la ejecución de las obras en los contratos de obra pública y en los proyectos de edificación.

Además, todos los entes locales se podrán adherir a Infraestructures.cat y a l'Energètica como medio propio a los que podrán adjudicar encargos sin licitar contratos de acuerdo, para que realicen actuaciones de contratación, ejecución y gestión de infraestructuras y equipamientos, medida "especialmente relevante" para los pequeños municipios, con dificultades para gestionar contrataciones.

Estas dos empresas públicas de la Generalitat modificarán próximamente sus estatutos para que así sea posible, y los ayuntamientos podrán usarlas como medios propios tras la compra simbólica de participaciones de estas empresas.