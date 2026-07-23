El Parlament designa a Josep Maria Reniu (ERC) senador autonómico en sustitución de Laura Castel

Archivo - El senador de ERC, Josep María Reniu, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 4 de junio de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves designar a Josep Maria Reniu (ERC) nuevo senador autonómico por Catalunya, en sustitución de Laura Castel, tras su petición de renuncia, puesto que el partido decidió que ambos se partirían el mandato.

La designación ha sido aprobada en una votación secreta con el siguiente resultado: 103 votos a favor, 23 abstenciones y 4 diputados no han participado en la votación.

Reniu es profesor de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona (UB) y ya fue designado senador autonómico entre 2021 y 2024, en la anterior legislatura catalana.