El Parlament enviará una misión de observación electoral a las presidenciales de Colombia en junio

Reunión de la Mesa del Parlament este martes - PARLAMENT

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha aprobado este martes la creación de una misión de observación electoral que viajará a Colombia en junio durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Según han informado fuentes parlamentarias, la misión estará formada por cinco diputados miembros de la comisión de Unión Europea y Acción Exterior de la Cámara, aunque no han detallado de qué diputados se trata ni a qué grupos parlamentarios pertenecen.

Por otra parte, la Junta de Portavoces ha abordado en la reunión de este martes las iniciativas que irán al pleno de la semana que viene, durante el cual también se celebrará un pleno monográfico sobre "la crisis del ascensor social" a propuesta de Junts.

El grupo liderado por Mònica Sales propuso la celebración de este debate monográfico porque, a su juicio, "muchos catalanes tienen problemas para llegar a finales de mes y también ven como sus hijos serán más pobres que ellos, justo lo contrario de lo que había pasado hasta ahora".

MOCIONES SOBRE RODALIES

El miércoles comenzará el pleno ordinario con la habitual sesión de control al presidente de la Generalitat y al Govern; el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, volverá a someterse a las preguntas de los líderes de los grupos parlamentarios en sustitución de Salvador Illa, que sigue de baja médica.

Las mismas fuentes han explicado que durante el pleno también se debatirán y votarán las cuatro mociones derivadas de las cuatro interpelaciones sobre Rodalies que se realizaron durante el pleno de la semana pasada, y se hará un debate único --con mayor tiempo de intervención para los grupos--, ya que abordan la misma cuestión.

La próxima sesión plenaria también incluirá otras iniciativas como el debate a la totalidad de la ley de derechos culturales; el proyecto de ley del Codi de Finances públiques, y la proposición de ley de reconocimiento de la singularidad de Aran (Lleida) en lectura única, entre otras.