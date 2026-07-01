El Parlament exige al Gobierno el traspaso de los equipamientos sanitarios de titularidad estatal

Archivo - Diputados durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha exigido al Gobierno que cumpla el acuerdo negociado en el marco de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat del 2 de febrero de 2024 para hacer efectivo "de forma inmediata" el traspaso a la Generalitat de los inmuebles y equipamientos sanitarios en Catalunya que continúan siendo titularidad de la Administración General del Estado.

Es uno de los puntos de una moción presentada por ERC en el pleno del Parlament este miércoles, aprobado con el foto favorable de todos los grupos, salvo PP y Vox que han votado en contra, y que también reclama incluir en la negociación con el Estado la "condonación de la deuda histórica de las instituciones sanitarias" con la Tesorería General de la Seguridad Social causada hasta el 31 de diciembre de 1994.

El texto constata que la situación de estos edificios gestionados y financiados por la Generalitat es una "anomalía patrimonial y de gestión denunciada reiteradamente" y que, pese a los avances, no ha sido resuelta de manera definitiva.

Otro de los puntos aprobados insta al Govern a presentar en el Parlament en el plazo de 6 meses un inventario de los inmuebles del Sistema de Salud de Catalunya que no son titularidad de la Generalitat y, en el mismo plazo, presentar un informe sobre el impacto económico, patrimonial y financiero derivado de esta situación.

También se incluye que el Govern debe informar semestralmente a la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament sobre el estado de las negociaciones y las actuaciones desarrolladas para conseguir el traspaso definitivo de estos activos.

OTRA MOCIÓN

En otra moción de ERC sobre el sistema sanitario en las comarcas de Girona, ha salido adelante un punto en el que el Parlament insta al Govern a actualizar y presentar, antes de terminar este año, el plan para la mejora de la accesibilidad, la calidad asistencial y la equidad territorial del sistema sanitario público de Catalunya.

Según recoge el texto, este plan debe incluir un plan específico para la reducción de listas de espera en la región sanitaria de Girona, una evaluación del despliegue de las redes territoriales de salud y una planificación actualizada de infraestructuras previstas en la zona, como el Campus de Salut de la región sanitaria de Girona en Salt y Girona, el proyecto del nuevo Hospital de Palamós y la ampliación del CAP de Palafrugell, entre otras cuestiones.