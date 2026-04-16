El Parlament exige al Govern garantizar que sus miembros ejercen con "dedicación exclusiva"

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c), durante el pleno - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha exigido al Govern garantizar que sus miembros ejerzan sus funciones en "régimen de dedicación exclusiva" y a no impulsar ninguna modificación legislativa del régimen de incompatibilidades de los consellers.

Se trata de un punto de una moción de Junts que el pleno ha aprobado este jueves con los votos a favor de Junts, PP, ERC, Comuns y CUP; el voto en contra del PSC-Units, y la abstención de Vox y AC.

Asimismo, el pleno ha reclamado que el Govern garantice la no-intervención política en los procesos de selección de directores de los centros de investigación, "preservando la independencia", y asegurando el papel preponderante de los consejos científicos.

La iniciativa de Junts ha llegado a la sesión plenaria un mes después de que, durante la interpelación anterior a la moción, el diputado de Junts Antoni Castellà acusara a la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, de utilizar el Govern para favorecer su carrera científica, cosa que ella negó.

También le preguntó si está "confundiendo la responsabilidad de Govern con su carrera científica", ya que considera que la línea es muy fina entre aprovechar la posición de un Govern vinculada con la carrera profesional.

En concreto, Junts acusa al Govern de hacer una enmienda a la ley de acompañamiento a los Presupuestos, aprobada este miércoles en el pleno, que permite a la consellera no renunciar a la beca del Consejo Europeo de Investigación.

Montserrat replicó a Castellà que qué problema tenía con presentar una ley de acompañamiento que permita, en el futuro, que "vengan los mejores" investigadores becados a aportar al Govern sin cobrar, y señaló que en el pasado se había permitido que catedráticos cobrasen como tal mientras están en el cargo.